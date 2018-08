(shareribs.com) New York 21.08.2018 - Tesla CEO Elon Musk hält Investoren und Analysten weiterhin in Atem. Mit dem Tweet zu Privatisierungsplänen hat Musk die SEC auf den Plan gerufen, das Interview mit der New York Times die Analysten von JP Morgan verschreckt. Tesla rutschten gestern nach unten, nachdem die Analysten von JP Morgan das Kursziel für die Aktie von Tesla von 308 auf nur mehr 195 USD ...

