Frankfurt (www.fondscheck.de) - US-Aktien kommen in Zeiten heftiger Handelsstreits und weiter schwelender Türkei-Krise offenbar besser an als europäische, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen unverändert den Trend heraus aus Europa und hinein in die USA", berichte Frank Mohr von der Commerzbank. Cornelia Schübel von der UniCredit Group melde ebenfalls einen eindeutigen Käuferüberhang bei US-Aktien, allerdings habe sie auch Positionierungen in europäischen Aktien beobachtet. ...

