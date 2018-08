Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Damit knüpften die Börsen an die Erholung vom Vortag an, echte fundamentale Treiber gab es aber nicht. Immerhin gab es keine neuen negativen Nachrichten aus der Türkei. Für etwas Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit sorgte das geplante Treffen zwischen einer US- und einer chinesischen Delegation in dieser Woche, auch wenn selbst US-Präsident Donald Trump nicht wirklich an Fortschritte in dem verfahrenen Streit glaubt. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 12.384 Punkte. Charttechniker sehen noch Erholungspotenzial bis zunächst 12.500 Punkte.

Bayer erholten sich weiter und schlossen 1,7 Prozent fester. Nach Credit Suisse am Montag hat nun auch Berenberg die gebeutelte Aktie zum Kauf empfohlen. Bei Bayer wollen einige Marktteilnehmer trotzdem noch nicht von einer Trendwende sprechen, nachdem der Kurs Mitte August zeitweise um 20 Prozent eingebrochen war und die Glyphosat-Risiken auch weiterhin als Damoklesschwert gesehen werden. Tagesgewinner im DAX waren Commerzbank mit Aufschlägen von 2,5 Prozent. Hier war im Handel, ähnlich wie beim Kursplus der Deutschen Bank von 1,6 Prozent, von einer technischen Gegenbewegung die Rede.

Voltabox trotz Gewinnwarnung sehr fest

In der vierten deutschen Reihe legte der Batterietechnikhersteller Voltabox Geschäftszahlen vor. Der Kurs stieg daraufhin um 7,7 Prozent. Voltabox hat zwar eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Statt mit einer Gewinnmarge von 10 Prozent rechnet Voltabox nur noch mit 7 Prozent. "Das Wachstum bleibt aber sehr hoch", sagte ein Marktteilnehmer. Zudem ist die Warnung einem Einmaleffekt geschuldet.

Medigene legten im TecDAX um 10,5 Prozent zu nach der Mitteilung über eine neue Kooperation. Im SDAX profitierten SAF-Holland von einer Kaufempfehlung und verteuerten sich um 1,8 Prozent. Nach einer Herabstufung ging es für Hypoport dagegen um 5,9 Prozent nach unten.

Nachdem die Aktie erst unlängst ein neues Rekordtief bei 2,38 Euro markiert hatte, ging es für Tele Columbus am Dienstag um 16,8 Prozent auf 2,89 Euro nach oben. Trotz der Erholung bleibt das Papier hochvolatil und die Anleger vorsichtig.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 70,5 (Vortag: 61,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,87 (Vortag: 2,48) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und sieben -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.384,49 +0,43% -4,13% DAX-Future 12.386,00 +0,45% -4,86% XDAX 12.393,08 +0,58% -3,64% MDAX 26.633,62 +0,49% +1,65% TecDAX 2.926,51 +0,32% +15,72% SDAX 12.276,18 +0,12% +3,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,29 -38 ===

