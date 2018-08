Anfang Juli noch schwärmte so manch einer von dem Unternehmen Organic Garage. Es wurde als so etwas wie ein Geheimtipp an der Börse gehandelt, was den Aktienkurs binnen weniger Tage mehr als verdreifachen konnte. In der Spitze kratze das Papier an der Marke von 0,40 Euro. Bis heute ist die Euphorie aber weitgehend verflogen. Zwar gibt es immer mal wieder kleinere Kurssprünge, die halten aber nur selten lange an. Auch in dieser Woche konnte der Titel sich am Montag zunächst um mehr als 10 Prozent ... (Robert Sasse)

