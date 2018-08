Montego Resources startete zunächst wechselhaft in die aktuelle Woche. Das ließ die Befürchtung aufkommen, dass die seit Anfang August anhaltende Rallye schon zu ihrem Ende kommen könnte. Doch am Dienstagmorgen meldeten sich die Bullen bei dem Titel wieder zurück. Um fast 15 Prozent konnte der Aktienkurs sich innerhalb weniger Stunden verbessern. Die Verluste der letzten Tage können damit noch nicht vollständig ausgeglichen werden, in der Spitze erreichte Montego am Montag noch Kurse von 0,21 ... (Robert Sasse)

