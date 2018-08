Nach einem monatelangen Abwärtstrend kann Geely seine Anleger in der laufenden Woche endlich mal wieder mit steigenden Kursen erfreuen. Besonders hoch fallen die Zugewinne im morgendlichen Handel am Dienstag aus. Um rund fünf Prozent konnte Geely sich verbessern und damit einen Kurs von 1,80 Euro erreichen. Damit konnten die Verluste der vergangenen Woche weitgehend ausgeglichen werden, auf Monatssicht bleibt aber noch immer ein Kursverlust in Höhe von 12,1 Prozent. Im Laufe der Woche könnten ... (Robert Sasse)

