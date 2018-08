In der laufenden Woche steht es um Cannabis-Aktien zum Teil besser als in den Monaten zuvor. Unter anderem konnten Canopy Growth und Aurora Cannabis sich im Kurs deutlich verbessern. So manches Mal können von einer solchen Entwicklung auch andere Titel der gleichen Branche profitieren. SpeakEasy Cannabis Club blickt aber weiterhin auf sinkende Kurse, auch wenn die Verluste am Dienstagmorgen mit 0,3 Prozent überschaubar ausfallen. Den Windschatten der Konkurrenz kann das Papier aber ganz offensichtlich ... (Robert Sasse)

