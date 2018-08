Zumindest prozentual konnte sich der Aktienkurs von Cape Lambert Resources am Dienstagmorgen deutlich verbessern. Ein Plus von 6,25 Prozent sieht im ersten Moment gut aus. Wie so oft bei Pennystocks wirkt sich dies aber nicht nennenswert auf den tatsächlichen Aktienkurs aus. Der verharrt weiterhin bei 0,017 Euro und auf eine anhaltende Trendwende müssen die Anleger damit weiter warten. Optimisten sehen in der Entwicklung aber zumindest ein Anzeichen dafür, dass das Interesse der Käufer wieder ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...