ZÜRICH (Dow Jones)--Ohne echte fundamentale Treiber hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag an die Vortagesgewinne angeknüpft. Dabei drehte die Börse nach einem Beginn im Minus im frühen Verlauf ins Plus. Händler sprachen davon, dass Anleger weiter auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China gesetzt hätten. Ab Mittwoch wollen Amerikaner und Chinesen über eine Lösung des Konflikts verhandeln. Allerdings zeigten sich Analysten skeptisch, was die Erfolgsaussichten betrifft. Auch US-Präsident Donald Trump hat offenbar nur geringe Erwartungen, wie er in einem Interview äußerte.

In einem lauen Sommerhandel gewann der SMI 0,3 Prozent auf 9.083 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 30,4 (zuvor: 28,67) Millionen Aktien. Dabei ignorierten Investoren rückläufige Ex- und Importdaten im Juli auf Monatsebene in der Schweiz und auch einen zum Dollar zulegenden Franken. US-Präsident Donald Trump hatte mit kritischen Äußerungen zur Straffung der US-Geldpolitik den Dollar geschwächt.

Extrem uneinheitliche Verkäufe der eidgenössischen Uhrenhersteller belasteten die Aktienkurse in der Branche. Swatch verloren 0,9 Prozent, Richemont 0,6 Prozent. Damit bildeten die beiden Werte die Schlusslichter im SMI. Der Uhrenabsatz der heimischen Hersteller war zwar im Juli um 6,6 Prozent gestiegen, allerdings war der Zuwachs im Juni noch sehr viel deutlicher ausgefallen. Sehr starke Zuwächse verbuchten Japan und Hongkong. In China, den USA und Frankreich gingen die Verkäufe im Juli dagegen zurück.

Die Musik spielte in der zweiten und dritten Reihe: So schnellten Komax um 18,1 Prozent empor, nachdem der Kabelverarbeiter überzeugende Geschäftszahlen und einen zuversichtlichen Ausblick geliefert hatte. Nicht zu überzeugen wusste dagegen der Baukonzern Implenia mit den Halbjahreszahlen und der Jahresprognose, die Titel brachen um 8,3 Prozent ein.

August 21, 2018

