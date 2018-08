Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat an die Gewinne des Vortages angeknüpft und die Sitzung vom Dienstag mit etwas höheren Kursen beendet. Nach einem Start knapp im Minus erholten sich die wichtigsten Indizes schnell und drehten schon bald leicht ins Plus. Danach tat sich aber nicht mehr viel. Laut Händlern war es ein ruhiger Handelstag, wobei diverse Werte aus dem Small- und Midcaps-Sektor nach der Veröffentlichung von Halbjahreszahlen positiv oder negativ im Fokus gewesen seien.

Viele Händler seien seit letzter Woche wieder optimistischer in Bezug auf die Handelsgespräche zwischen China und den USA, hiess es in Bezug auf die insgesamt leicht positive Stimmung. Allerdings sorgte Donald Trump in anderem Zusammenhang wieder einmal für etwas Aufregung. Der US-Präsident hatte in einem Interview den Kurs der US-Notenbank Fed kritisiert und damit einmal mehr deren Unabhängigkeit unterminiert. Entsprechend werfe auch das Treffen von Notenbankern aus aller Welt Ende der Woche im amerikanischen Jackson Hole bereits seine Schatten voraus, hiess es im Handel.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss den Tag 0,26 Prozent höher bei 9'082,86 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avancierte derweil um 0,29 Prozent auf 1'480,29 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,29 Prozent auf 10'822,83 Punkte. Von den 30 wichtigsten Werten beendeten 22 den Tag im Plus, sieben im Minus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...