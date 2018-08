Da Blitzschutzanlagen nur im Falle des Falles gebraucht und nicht stetig genutzt werden, zudem nicht zur Energieeffizienz beitragen, wird ihre Planung in der Branche durchaus weniger ambitioniert angegangen als die der TGA-Ausstattung. Aber das Bewusstsein wandelt sich. Ursächlich dafür ist vor allem die Zunahme an heftigen Gewittern und das daraus resultierende Bestreben, Mensch und Gebäude besser zu schützen - insbesondere auch angesichts der immer hochwertigeren Gebäudetechnik. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der ständigen Aktualisierung gültiger Normen wider.

Hartmut und Carsten Fiedler stellen seit Längerem eine zunehmende fachliche Spezialisierung in der Blitzschutzbranche fest: »Es reicht nicht aus, einfach ein paar Fangstangen aufs Dach zu stellen und einige Auffang- und Ableitungen zu montieren. Die Anforderungen wachsen kontinuierlich. Für die Anwendung und Umsetzung der aktuellen Normen, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der enorm gestiegenen Ansprüche an Erdungsanlagen sowie geeignete Überspannungsschutzgeräte, braucht es qualifizierte Fachleute. Dafür benötigt man mittlerweile ausgereifte Instrumente, beginnend mit der Planung über die Messung auf der Baustelle bis hin zur Dokumentation. Unser Fazit aus Gesprächen mit Planungsbüros oder Elektro-Betrieben ist, dass die Thematik Blitzschutz oftmals leider unterschätzt wird.«

Seit nunmehr fast 30 Jahren ist das Unternehmen Fiedler im Bereich Blitzschutz tätig (Bild 1). Mit der Planung großer Anlagen in industriellen Dimensionen wurde das Leistungsspektrum vor einigen Jahren erweitert. ...

