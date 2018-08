Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Marktteilnehmer nannten die gute Stimmung an den Aktienbörsen als Grund und verwiesen in diesem Zusammenhang auf die in dieser Woche stattfindenden Gespräche zwischen den USA und China über den Handelskonflikt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend um 0,23 Prozent auf 163,29 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,32 Prozent.

Von der höheren Risikoneigung profitierten auch Staatsanleihen südeuropäischer Länder. Im Gegenzug gingen die Renditen für italienische, spanische, portugiesische und griechische Anleihen deutlich zurück. Nennenswerte Konjunkturdaten standen nicht an./bgf/jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0212 2018-08-21/18:21