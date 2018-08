Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zum Start der neuen Bundesliga-Saison übernimmt Dunja Hayali am Samstag, 25. August 2018, 23.00 Uhr, erstmals die Moderation des "aktuellen sportstudios" im ZDF. Im Wechsel mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss präsentiert die Journalistin künftig die traditionsreiche ZDF-Sportsendung am Samstagabend.



ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Dunja Hayali ist eine hervorragende Interviewerin und Gastgeberin, die professionell und mit frischem Blick auf die Fußball-Bundesliga 'das aktuelle sportstudio' verstärken wird."



Als Gast im Studio begrüßt die Moderatorin Rekord-Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel, der es sechsmal mit einem Zweitliga-Team in die erste Bundesliga geschafft hat - zuletzt mit Fortuna Düsseldorf. Die weiteren Themen der Sendung: der erste Spieltag der Bundesliga inklusive Rückblick auf das Auftaktmatch FC Bayern gegen Hoffenheim (live im ZDF am Freitag, 24. August 2018, 20.15 Uhr), das Topspiel des Abends: Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (Oliver Schmidt kommentiert), die DFB-WM-Analyse, die Deutschland-Tour im Radsport sowie die Para-Leichtathletik-WM in Berlin.



Dunja Hayali studierte an der Deutschen Sporthochschule und war neun Jahre lang Sportmoderatorin der Deutschen Welle, bevor sie 2007 zum "ZDF-Morgenmagazin" wechselte und seitdem die Sendung mitprägt. Darüber hinaus ist sie Autorin diverser Dokumentationen und Gastgeberin von Talkformaten im ZDF.



https://zdfsport.de



https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/dunja-hayali/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudio. Fotos von der aktuellen Sendung liegen dort am Sonntag, 26. August 2018, ab 10 Uhr, bereit.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121