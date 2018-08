Das Kabinett hat ein neues Gremium beschlossen: Der Digitalrat wird zukünftig von Ex-Staatssekretärin Katrin Suder geleitet und soll der Regierung bei Digitalisierungsthemen zur Seite stehen.

Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Startschuss für einen neuen Digitalrat geben. Das Gremium mit zehn Mitgliedern wird von der ehemaligen Verteidigungs-Staatssekretärin Katrin Suder geleitet und soll die Bundesregierung bei der Umsetzung des digitalen Wandels beraten. "Wir wissen, dass wir unser Vorhaben schneller umsetzen müssen", hieß es in der Regierung. Während die CDU den Digitalrat begrüßte, kam aus der SPD Kritik an Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) für eine zu langsame Umsetzung des Digitalpakts für die Schule.

Dem neuen Gremium, das sich im Anschluss an das Kabinett erstmals mit Regierungsmitgliedern treffen soll, gehören sechs Männer und vier Frauen an. Angesichts der Auswirkung des digitalen Wandels auf alle Lebensbereiche habe man auf Interdisziplinarität und ...

