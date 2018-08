DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.411,66 +0,53% -2,63% Stoxx50 3.081,17 +0,14% -3,04% DAX 12.384,49 +0,43% -4,13% FTSE 7.565,70 -0,34% -1,68% CAC 5.408,60 +0,54% +1,81% DJIA 25.865,68 +0,42% +4,64% S&P-500 2.870,59 +0,47% +7,37% Nasdaq-Comp. 7.885,19 +0,82% +14,22% Nasdaq-100 7.428,28 +0,77% +16,13% Nikkei-225 22.219,73 +0,09% -2,39% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,19 -48

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,20 66,43 +1,2% 0,77 +13,8% Brent/ICE 72,69 72,21 +0,7% 0,48 +13,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.189,78 1.190,52 -0,1% -0,74 -8,7% Silber (Spot) 14,75 14,76 -0,1% -0,01 -12,9% Platin (Spot) 790,45 795,50 -0,6% -5,05 -15,0% Kupfer-Future 2,69 2,67 +0,7% +0,02 -19,5%

Der Goldpreis profitierte nur vorübergehend vom schwächelnden Dollar und der Trumpschen Kritik an den steigenden US-Zinsen. Im späten europäisch dominierten Handel zeigte er sich wieder kaum verändert. Die Ölpreise bauten ihre Aufschläge dagegen aus. Neben dem schwächeren Dollar stützten hier auch die Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die bald in Kraft tretenden US-Sanktionen gegen Iran gaben dem Ölpreis ebenfalls Unterstützung.

FINANZMARKT USA

An den US-Börsen setzen die Anleger weiter auf eine Entspannung im Handelsstreit. Vertreter Chinas und der USA wollen am Mittwoch ihre Verhandlungen wieder aufnehmen. Der S&P-500 rückte im Verlauf dicht an sein Rekordhoch heran. Als einer der Nachzügler der eigentlich schon beendeten Bilanzsaison hat Coty Geschäftszahlen vorgelegt. In seinem vierten Geschäftsquartal hat der Kosmetikkonzern, zu dem unter anderem die deutsche Traditions-Haarpflegemarke Wella gehört, mit dem Umsatz die Erwartungen verfehlt, der bereinigte Gewinn je Aktie lag jedoch leicht über der Konsensschätzung der Analysten. Die Aktie verliert 11 Prozent. Der Klebstoffhersteller Nordson (-1 Prozent) enttäuschte in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten. Auch der Ausblick blieb hinter den Prognosen zurück. Gute Geschäftszahlen treiben den Kurs des Bauunternehmens Toll Brothers um über 12 Prozent nach oben. Aktien von Online-Brokern reagieren mit Kursverlusten auf einen Bericht, laut dem JP Morgan ein ähnliches Angebot plant, das gebührenfreie Orders einschließen soll. TD Ameritrade büßen 5,9 Prozent ein und Charles Schwab 1,7 Prozent. JP Morgan steigen um 1,3 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen knüpften an die Gewinne vom Vortag an, echte fundamentale Treiber gab es aber nicht. Immerhin gibt es keine neuen negativen Nachrichten aus der Türkei. Für etwas Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit sorgt das geplante Treffen zwischen einer US- und einer chinesischen Delegation in dieser Woche. Unter den Einzelwerten verloren BHP Billiton in London 2,1 Prozent. Zwar lagen die Geschäftszahlen des Bergbaukonzerns zumindest im Rahmen der Erwartungen, und mit einem Gewinnrückgang aufgrund des Verkaufs des US-Ölschiefergeschäfts sei auch gerechnet worden, hieß es. Allerdings sprachen die Analysten von Jefferies von verhaltenen Aussichten auf das neue Geschäftsjahr wegen stagnierender Volumen. Die BHP-Schwäche bremste den Rohstoffsektor - für diesen ging es um 0,2 Prozent nach unten. Fluggesellschaften profitierten dagegen von guten Vorgaben der US-Wettbewerber. Lufthansa gewannen knapp 1 Prozent, IAG 0,2 Prozent und Air France 2 Prozent. Bayer (+1,7 Prozent) profitierten von einer Kaufempfehlung der Berenberg-Analysten. Angeführt wurde der DAX von Commerzbank (+2,5 Prozent). Hier sprachen Händler von einer technisch bedingten Gegenbewegung. Eine neue Kooperation verhalf Medigene zu einem Plus von 10,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:51 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1534 +0,38% 1,1514 1,1440 -4,0% EUR/JPY 127,48 +0,80% 126,80 126,34 -5,8% EUR/CHF 1,1390 -0,00% 1,1379 1,1370 -2,7% EUR/GBP 0,8970 -0,11% 0,8977 0,8964 +0,9% USD/JPY 110,50 +0,41% 110,15 110,44 -1,9% GBP/USD 1,2859 +0,49% 1,2828 1,2762 -4,8% Bitcoin BTC/USD 6.431,41 -0,5% 6.422,63 6.474,33 -52,9%

Der Dollar gab auf breiter Front nach, nachdem sich US-Präsident Donald Trump in einem Interview für niedrige Zinsen ausgesprochen und mithin die Unabhängigkeit der US-Notenbank in Frage gestellt hatte. Trump sieht die positive Entwicklung der US-Wirtschaft durch die laufenden Zinserhöhungen der Fed gefährdet. Die Gemeinschaftswährung stieg in der Spitze bis auf 1,1543 Dollar, am Montag war der Euro zeitweise knapp unter 1,14 Dollar gerutscht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Erneut mit Aufschlägen haben sich am Dienstag die Börsen in Ostasien gezeigt. Positive US-Vorgaben und ein schwächelnder Dollar schoben die Kurse auf breiter Front an. Stützend wirkte erneut die Hoffnung auf die anstehenden Gespräche zwischen den USA und China zur Lösung des Handelskonflikts. In Hongkong waren Versicherungswerte gesucht. Für die Papiere der AIA Group ging es um 1,8 Prozent aufwärts. Das Unternehmen wird am Mittwoch die Ergebnisse für das erste Halbjahr vorlegen. Ping An stiegen um 1,9 Prozent, und China Life kletterten um 0,7 Prozent. Die Tokioter Börse wurde gebremst von der zum Dollar wieder stärkeren japanischen Landeswährung Yen, der die Exportwerte leicht belastete. So fielen die Aktien von Toyota Motor um 0,6 Prozent zurück und Sony büßten 0,5 Prozent ein. Gesucht waren dagegen defensive Werte. Die Papiere des Kosmetik-Herstellers Kose gewannen 3,6 Prozent und die Titel des Online-Einzelhändlers Start Tosay 4,4 Prozent. In Seoul waren vor allem Chip-Werte gefragt. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics erholten sich von den jüngsten Abgaben und stiegen um 2,2 Prozent, für Hynix ging es gar um 5,5 Prozent nach oben. Gegen den regionalen Trend verbuchte die Börse in Sydney Verluste, allerdings war der S&P/ASX 200 am Vortag noch auf ein Zehneinhalbjahreshoch gestiegen. Vor allem die Abgaben bei den Rohstoffwerten, nach Geschäftszahlen von BHP Billiton, belasteten. Die Aktie fiel um 1,9 Prozent. BHP hatte zwar auf bereinigter Basis den Gewinn gesteigert, Analysten sind aber skeptisch, ob sich diese Entwicklung fortsetzen lässt. Im Fahrwasser von BHP Billiton ging es für Rio Tinto 0,5 Prozent abwärts. Fortescue Metals verloren 1,6 Prozent und die Goldaktie Newcrest Mining büßte ungeachtet des leicht anziehenden Goldpreises 0,9 Prozent ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BVB-Finanzvorstand nimmt Aktionären Hoffnung auf Sonderdividende

Der Finanzvorstand von Borussia Dortmund, Thomas Treß, will trotz hoher Transfererlöse von mehr als 200 Millionen Euro keinen Bonus an die Aktionäre ausschütten. "Eine Sonderdividende wird es nicht geben", sagte Treß dem Anlegermagazin Börse Online. Der Verein wolle vielmehr in Spieler investieren, ohne neue Schulden zu machen.

VW kündigt Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit MAN

Die Volkswagen Truck & Bus AG will den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der MAN SE beenden. Der Vorstand der Volkswagen Truck & Bus AG habe entschieden, den Vertrag mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zu kündigen. Dies sei dem Vorstand von MAN mitgeteilt worden, so das Unternehmen aus München. Der Vertrag war im April 2013 geschlossen worden.

Norwegens Staatsfonds profitiert von Amazon-Kursanstieg

Der norwegische Staatsfonds hat im zweiten Quartal von seinen Aktieninvestitionen profitiert und erneut eine ordentliche Rendite eingefahren. Rückenwind erhielt der weltweit größte Staatsfonds von der Entwicklung der Aktienkurse in Europa und Nordamerika, wo besonders die Aktie des Onlinehändlers Amazon und die des iPhone-Herstellers Apple zur Wertsteigerung des Portfolios beitrugen.

Medtronic erhöht Wachstumsprognose - Aktie steigt

Der Medizintechnik-Konzern Medtronic hat im ersten Geschäftsquartal von einem starken Wachstum in den Bereichen Kardiologie und minimalinvasive Therapien profitiert. Den Ausblick für das organische Wachstum im laufenden Jahr erhöhte das Unternehmen. Die Aktie, die dieses Jahr 11,5 Prozent gewonnen hat, legt im vorbörslichen Handel laut nasdaq.com um 3,5 Prozent zu.

Total gibt wegen möglicher US-Sanktionen Gasprojekt im Iran auf

Der französische Rohstoffkonzern Total steigt aus einem 5 Milliarden US-Dollar schweren Projekt im Iran aus. Das Unternehmen gebe das Vorhaben im South-Pars-Erdgasfeld auf, da es vor Ablauf der von Teheran festgelegten Frist keine Befreiung von möglichen US-Sanktion erhalten habe.

Wella-Muttergesellschaft Coty setzt weniger um als erwartet - Aktie fällt

Der US-Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty hat in seinem vierten Geschäftsquartal weniger umgesetzt als erwartet und die Anleger damit verschreckt. Im vorbörslichen Handel sackt der Aktienkurs um gut 7 Prozent. Ein Streik der Lkw-Fahrer in Brasilien sowie kurzfristige Unterbrechungen der Lieferkette als Folge der Konsolidierung von Lagern nach der Integration des P&G-Geschäfts hätten das Wachstum gebremst, erklärte das New Yorker Unternehmen.

Robuster US-Konsum erfreut Einzelhändler Kohl's

Der US-Einzelhändler Kohl's hat in seinem zweiten Geschäftsquartal dank robusterer Konsumausgaben mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Zudem fiel auch das flächenbereinigte Umsatzwachstum besser aus als gedacht. Und als weiteres Glanzlicht schraubte der Konzern aus Menomonee Falls im US-Bundesstaat Wisconsin seine Jahresprognose nach oben. Der Aktienkurs gibt allerdings zum US-Börsenstart um 3,1 Prozent nach. Dies könnte nach Einschätzung von Branchenkennern aber daran liegen, dass der Kurs im vergangenen Jahr um mehr als 111 Prozent zulegte und damit deutlicher als der Gesamtmarkt. Zum Vergleich: der S&P-500-Index hat in den vergangenen zwölf Monaten ein Plus von 17,7 Prozent gesehen.

US-Luxushausbauer Toll Brothers toppt die Erwartungen

Die US-Baufirma Toll Brothers hat in ihrem dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn prozentual zweistellig gesteigert und damit die Erwartungen deutlich übertroffen. Auch die Aufträge fielen höher aus als gedacht. Bei dem Preis für seine Häuser für das laufende Geschäftsjahr wird der Konzern zudem etwas optimistischer. Der Aktienkurs klettert an der Wall Street um 12 Prozent und lässt auch Branchenwerte wie Lennar, DR Horton oder Pultegroup steigen.

