(shareribs.com) London 21.08.2018 - Zink und Kupfer können an der London Metal Exchange am Dienstag zulegen. Dabei sorgt der schwächere Dollar für ein stützendes Umfeld, in dem die Tonne Kupfer wieder über die Marke von 6.000 USD klettern konnte. Die Aufwertung des US-Dollars scheint bis auf Weiteres beendet. Bei JPMorgan geht man davon aus, dass dies noch nicht das Ende der Aufwertungsphase in diesem ...

