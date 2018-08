Die Zeitung "Der Tagesspiegel" in Berlin baut ihre Chefredaktion um und erweitert den Kreis der Herausgeber. Stephan-Andreas Casdorff (59), der mit Lorenz Maroldt (56) die Redaktion leitet, wird Herausgeber der Zeitung. Sein Nachfolger wird Mathias Müller von Blumencron, wie der Verlag am Dienstag in Berlin mitteilte.

Der 58-jährige Müller von Blumencron, der bis Ende 2017 Digital-Chef der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" war, soll im Lauf des zweiten Halbjahres 2018 zusammen mit Maroldt die Chefredaktion übernehmen.

Vor seiner Zeit bei der "FAZ" hatte Müller von Blumencron verschiedene Führungsaufgaben beim "Spiegel". Von 2011 bis 2013 war er dort Chefredakteur für die digitalen Angebote, einschließlich "Spiegel Online". Davor war er in Doppelspitze mit Georg Mascolo Chefredakteur der gedruckten Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel".

Casdorff wird Herausgeber neben Giovanni di Lorenzo (59) und Sebastian Turner (52). Der Erfolg des "Tagesspiegels" in den vergangenen Jahren sei vor allem Casdorff und Maroldt zu verdanken, erklärte Verleger Dieter von Holtzbrinck. Sebastian Turner erklärte, Müller von Blumencron werde das Profil des Blattes weiter schärfen. "Der Tagesspiegel" hat eine verkaufte Auflage von rund 110 000 Exemplaren (IVW II/2018)./ee/DP/she

AXC0222 2018-08-21/19:36