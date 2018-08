Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat seinen Erholungsversuch fortgesetzt und nähert sich der ersten Entscheidungsmarke 12493. Unterhalb der Entscheidungsmarke bleibt das fehlende Tief in Reichweite, oberhalb der Entscheidungsmarke rutscht wieder die graue 0-b-Linie in das Zielradar. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Die grüne 4 bzw. lila ...

Den vollständigen Artikel lesen ...