Im Dezember 2017 stieß die Aktie der Deutschen Post AG in den Bereich von 41,30 Euro vor und lief sich in diesem Bereich fest. Was zunächst als Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau begann, mutierte in den letzten Januartagen zu einer dynamischen Abwärtswelle.

Sie ließ den Kurs der Aktie bis zum 26. März auf 34,20 Euro einbrechen. Der im April von den Käufern begonnenen Gegenbewegung gelang es nicht, die Deutsche Post-Aktie über die Marke von 38,00 Euro ansteigen zu lassen. Seit dem 24. April ... (Dr. Bernd Heim)

