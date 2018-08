Vale konnte in den vergangenen Wochen einen angedeuteten Kursanstieg nicht ganz vollziehen. Nun wird es für den Wert in den künftigen Wochen wichtig, bestimmte Kurshürden zu überwinden, um die vormals sehr gute Ausgangsposition in den kommenden Sitzungen erneut aufzugreifen und den charttechnischen Aufwärtstrend damit fortzusetzen. Denn: Die Aktie befindet sich sehr langfristig in einer langsamen Aufwärtsbewegung. Damit ist aus charttechnischer Sicht der Weg frei, um zumindest Kursniveaus bei ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...