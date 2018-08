Apple ist am Montag an den Börsen etwas in sich zusammengefallen. An den Aussichten für einen weitergehenden Rekordlauf hat sich für die Aktie aus Sicht keiner Analystenschule irgendetwas geändert. Der Wert ist zwar minimal um 1 % nach unten gerutscht. Allerdings hat sich die Distanz zur magischen Marke von 200 Euro kaum geändert. Die Kurse dürften auch diesen Rekordwert nach Meinung der Chartanalysten bald schon einholen und dann den Weg Richtung 250 Euro nach oben einschlagen. Nach unten ist ... (Frank Holbaum)

