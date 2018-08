Die Aurelius-Aktie markierte Ende März 2017 bei 67,32 Euro ihr Allzeithoch und fiel danach crashartig auf 48,60 Euro zurück. Anschließend startete eine neue Aufwärtsbewegung, die den Kurs bis zum 14. Mai 2018 in der Spitze auf 65,80 Euro ansteigen ließ. Das Allzeithoch war damit in Sichtweite, doch erreichen konnten es die Bullen in der zweiten Maihälfte nicht mehr.

Die Aktie ging erneut in eine steile Abwärtsbewegung über, die in Form und Dynamik durchaus an die Vorgänge aus dem März 2017 ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...