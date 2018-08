Changchun, China (ots/PRNewswire) - Die 17. Internationale Agrar- und Nahrungsmittelmesse in Changchun, China (China Changchun International Agriculture and Food Fair, CCIAFF Expo) wurde am 17. August in der nordostchinesischen Stadt Changchun eröffnet. Auf der 10-tägigen Veranstaltung wird die Revitalisierung des ländlichen Raums in China präsentiert. Die Messe beinhaltet unter anderem eine Ausstellung und ein Forum, das dem Austausch und der Diskussion von Experten und Studenten dient.



Die CCIAFF Expo ist eine gemeinsame Veranstaltung des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Volksregierung der Provinz Jilin sowie der Stadtverwaltung von Changchun. Die Messe wurde bereits 16 Mal erfolgreich durchgeführt, ist inzwischen eine der einflussreichsten Agrarmessen in China und bietet der Provinz Jilin eine wichtige Plattform für internationale Kooperation und Austausch im Bereich Landwirtschaft. Mehr als 200 ausländische Unternehmen aus 21 Ländern und über 2.000 einheimische Unternehmen nahmen an der diesjährigen Messe teil.



Jilin liegt in der geographischen Mitte von Nordost-Asien und ist Heimat des weltbekannten "Goldenen Maisgürtels" und "Goldenen Reisgürtels". Der jährliche Brutto-Getreideertrag der Region erreichte fünf Jahre in Folge 70 Milliarden kg. Auf nur 4 % des landwirtschaflich genutzten Landfläche in China wurden in der Provinz 10 % der gesamten Getreideerzeugnisse des Landes produziert. Die pro-Kopf-Getreideverfügbarkeit, der Frachtsatz, das Transfervolumen und das Maisexportvolumen erreichten in vielen aufeinanderfolgenden Jahren nationale Rekordwerte Der Ertrag der landwirtschaftlichen Produktionsindustrie überschritt 560 Milliarden Yuan (82 Milliarden US-Dollar) und ist inzwischen eine der drei Hauptstützen der Industrie in der Provinz. Die anderen beiden sind Automobilindustrie und Petrochemie.



Mit Fokus auf moderner Landwirtschaft bietet die Messe verschiedene Plattformen für Ausstellung und Handel von Produkten, industrielle Vorführungen, Weiterbildung, Foren und Online-Aktionen. Durch die Ausstellung der neuesten wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften der Agrarindustrie ist die Messe ein Vorreiter der grünen Entwicklung. Sie fördert die landwirtschaftliche Zusammenarbeit, unterstützt Chinas hochwertige landwirtschaftliche Entwicklung und bietet intellektuelle Unterstützung für die Verjüngung des Nordostens in China.



Während der Messe finden der ländliche Revitalisierungsgipfel von Jilin und Chinas erstes Forum zur Entwicklung des ökologischen landwirtschaftlichen Rohstoffrecyclings und für moderne Agrarmaschinentechnik statt. Neue Technologien, Einrichtungen und Strukturen wie nicht-aufheizende Gewächshäuser, bodenfreie Kultur und stereoskopische Landwirtschaft werden auch vorgestellt.



In der Vorbereitung hatte die CIAFF Expo sowohl eine internationale Ausrichtung als auch eine Professionalisierung zum Ziel. Das Organisationsgremium unternahm große Anstrengungen, weltführende moderne Agrartechnologie, berühmte Agrarprodukte und -unternehmen für die Ausstellung zu gewinnen und eine erstklassige Plattform für Austausch und Zusammenarbeit zu bieten. So wurde eine freundliche Marktumgebung für ein landwirtschaftliches Meeting geschaffen, das bei den Einheimischen beliebt ist und gleichzeitig internationalen Einfluss genießt.



