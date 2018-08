Laut dem Währungshüter Robert Kaplan sollte die US-Notenbank mit ihren Zinserhöhung voranschreiten. Er rechnet mit drei bis vier Anhebung innerhalb von zwölf Monaten.

Der US-Währungshüter Robert Kaplan rechnet ungeachtet der Kritik von Präsident Donald Trump am Kurs der Notenbank (Fed) mit drei bis vier weiteren Zinsanhebungen. Die Zentralbank sollte angesichts von Vollbeschäftigung und einer Inflation auf der Zielgeraden mit ihrem Vorhaben weiterer behutsamer Zinserhöhungen in den nächsten neun bis zwölf Monaten voranschreiten, schrieb der Präsident der Fed von Dallas in einem Essay, der von ...

