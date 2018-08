Das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium hat dem Bund am Montag die Ergebnisse zur Erntebilanz in Nordrhein-Westfalen übermittelt. Ministerin Ursula Heinen-Esser: "Im Ländervergleich sieht die Erntesituation bei Kartoffeln, Grünland, Mais und Zuckerrüben schlecht aus." Bildquelle: Shutterstock.com Wesentlich angespannt ist die Situation in Nordrhein-Westfalen...

