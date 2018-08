Die Vorhersage für die gesamte Kirschproduktion in der Türkei in dem Handelsjahr 2018/19 beträgt 590.000 Tonnen, was 70.000 Tonnen mehr als in der Schätzung des Handelsjahres 2017/18 sind. Die Vorhersage der Pfirsich- und Nektarinenproduktion in der Türkei für das Handelsjahr 2018/19 beträgt 600.000 Tonnen, eine Zunahme von 18% gegenüber letztem Jahr....

