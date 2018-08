Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE) machte eine Investition in sein Geschäftssegment Kühlcontainer mit einer Neubestellung von 14.000 Kühlcontainern der fortgeschrittenen Generation auf dem neusten Stand der Technik. Von diesen Containern werden 2.100 mit der neusten Technologie für kontrollierte Atmosphäre (Controlled Atmosphere, CA) ausgerüstet sein. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...