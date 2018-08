In der ersten Hälfte von 2018 führten Lebensmittelkontrolleure 25.000 Lebensmittelkontrollen durch und fanden Mängel in 2.363 Fällen, was ein Anteil von 9,4% ist, erklärte die Ministerin für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung, Gabriela Matecna (SNS), auf einer Pressekonferenz. Bildquelle: Shutterstock.com Wie die Nachrichtenagentur der Slowakischen...

