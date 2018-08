Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Chengdu, eine Megacity in Westchina, wird in Kürze unter dem Motto "Offenheit und Zusammenarbeit, Chancen für alle Länder entlang des Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtels" eine Wirtschaftsförderungsveranstaltung in Moskau abhalten.



Die Veranstaltung soll die Umsetzung der chinesischen "Belt and Road Initiative" und die Öffnung nach außen fördern, sowie Chengdus Transformation in die internationale Gateway-Stadt Westchinas und einen Vorreiter für die Öffnung des Landes im Landesinneren unterstützen. Darüber hinaus wird eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Chengdu und Russland in den Bereichen Handel, Investitionen und grenzüberschreitender E-Commerce gefördert.



Ein wichtiger Teil der Veranstaltung ist die Chengdu Trade, Logistics und Tourism Promotion 2018 und Unterzeichnungszeremonie, die am 24. August in Moskau stattfindet. Dort werden fast 200 Vertreter, darunter die Botschaft von China in Moskau, die Moskauer Regierung, die Stadtverwaltung von Chengdu, russische Wirtschaftsverbände und Unternehmen sowie Firmen aus Chengdu Kooperationsmöglichkeiten diskutieren.



Die Veranstaltung soll die Geschäftsmöglichkeiten für Chengdus Handel und Gewerbe, Reisen und Tourismus, Kongresse und Ausstellungen sowie den Güterzugverkehr zwischen Chengdu und Europa fördern.



Durch die Schienenverbindung zwischen China und Europa konnte der Bahnhof Qingbaijiang in der Chengdu Pilot-Freihandelszone eine grenzüberschreitende E-Commerce-Pilotregion aufbauen, die sich auf Eisenbahn-Hafendienste konzentriert.



Während der Veranstaltung sollen Unternehmen mit Sitz in Chengdu und Russland Kooperationsverträge für mehrere Projekte unterzeichnen.



Zum ersten Mal findet die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit einer russischen Online-Plattform statt, die Rohstoffe aus China liefert und russischen Verbrauchern eine breite Palette hochwertiger und erschwinglicher Produkte bietet, die in Chengdu und anderen Regionen der Provinz Sichuan hergestellt werden.



Darüber hinaus werden grenzüberschreitende E-Commerce- und Außenhandelsunternehmen aus Chengdu in Russland hergestellte Produkte unter die Lupe nehmen, um den gegenseitigen Handel zu fördern.



"Unterstützt durch Partnerschaften mit grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattformen in Ländern entlang des Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtels werden Produkte, die in Chengdu hergestellt werden, auf der ganzen Welt zugänglicher sein," so der Veranstalter.



Mit der Umsetzung der "Belt and Road Initiative" wurden Direktflüge und Güterzüge zwischen Chengdu und Russland auf den Weg gebracht, die die beiden Seiten im wirtschaftlichen, handelspolitischen und kulturellen Austausch und in der Zusammenarbeit enger miteinander verbinden.



Im Jahr 2017 erreichte der Außenhandel zwischen Chengdu und Russland 3,45 Milliarden Yuan (504,3 Millionen US-Dollar), und somit ein Wachstum von 77,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gegenwärtig haben sich 19 von Russland finanzierte Unternehmen, unterstützt von Investitionen in Höhe von 1,01 Millionen US-Dollar, in Chengdu niedergelassen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/733224/ChinaDaily_freight_train.jpg



OTS: Chengdu Municipal Commerce of Commission newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131760 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131760.rss2



Pressekontakt: Deng Jiali +86-189-8140-2772 470084523@qq.com