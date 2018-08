Die Fusion der beiden Industriegasehersteller Linde und Praxair kommt wegen der Auflagen von Kartellwächtern zunehmend in Gefahr. "Auf Basis weiterer Rückmeldungen von Wettbewerbsbehörden ist nunmehr davon auszugehen, dass die umsatzbezogene Obergrenze für Veräußerungszusagen überschritten wird", teilte Linde am Mittwoch in München mit. Dem Überschreiten dieser Grenze bei den für die Fusion notwendigen Verkäufe müssen gemäß der Übernahmevereinbarung beide Unternehmen zustimmen. "Linde und Praxair setzen ihre konstruktiven Gespräche miteinander fort und diskutieren mit den Wettbewerbsbehörden, wie deren Anforderungen erfüllt werden können", hieß es weiter./zb

ISIN US74005P1049 DE0006483001 DE000A2E4L75

AXC0004 2018-08-22/05:34