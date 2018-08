"S'YTE" und "Ground Y" feiern an diesem Tag ihre Weltpremiere.



Tokyo (ots/PRNewswire) - Yohji Yamamoto Inc. startet am 22. August 2018 eine globale E-Commerce-Website THE SHOP YOHJI YAMAMOTO. Sie erscheint in englischer Sprache, und die Transaktionen werden in US-Dollar abgewickelt. Der Webstore präsentiert die reine Web-Marke S'YTE und andere Marken wie Ground Y, Y's, Yohji Yamamoto Produce (reine Web-Produkte), Yohji Yamamoto + noir (reine Web-Produkte), discord Yohji Yamamoto und LIMI feu, und viele weitere. S'YTE und Ground Y feiern an diesem Tag ihre Weltpremiere, da diese beiden Marken bisher nur in Japan erhältlich waren. Die Besucher können mit VISA, MASTERCARD oder PayPal einkaufen. Insgesamt werden etwa 130 Länder weltweit mit EMS beliefert.



THE SHOP YOHJI YAMAMOTO ist mit vielen Features und Funktionen ausgestattet, um das Online-Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern. Die Bilder der im Webshop verkauften Waren werden mit Modellen erstellt, damit die Kunden die Produkte besser verstehen können. Darüber hinaus gibt es für jede Marke eine eigene Seite und ein Lookbook-Feature, um Kunden das Konzept jeder Marke zu demonstrieren.



Nach dem Start plant das Unternehmen, Anfang September eine App zu veröffentlichen. Das Unternehmen plant, den Webstore in chinesischer Sprache noch im selben Monat online zu stellen.



THE SHOP YOHJI YAMAMOTO | www.theshopyohjiyamamoto.com



S'YTE - heißt rückwärts gelesen "et Y's", was ins Deutsche als "mit Y's" übersetzt wird. S'YTE wurde im September 2011 eingeführt und ist eine reine Web-Marke mit der Positionierung als Einstiegsmarke für Yohji Yamamoto.



Ground Y - schlägt ein neues Modekonzept vor - geschlechtslos und zeitlos - durch die Synchronisation verschiedener Aspekte von Yohji Yamamoto. Für alle Geschlechter und Altersgruppen geeignet und von ihnen getragen, bietet Ground Y eine Vielzahl beliebter Waren an.



Y's - funktionale und elegante Alltagskleidung - in einer einzigartigen Kategorie, die sich selbst etabliert hat, ist die Kollektion von universellen Werten und einzigartiger Musterung geprägt. Sie präsentiert hochwertige Konfektionsbekleidung, mit der das Atelier-Team die Identität der Marke zum Ausdruck bringt.



YOHJI YAMAMOTO PRODUCE - verwaltet von Yohji Yamamoto's Atelier-Team, das die archivierten Erfolgsprodukte von Yohji Yamamoto reproduziert und sich als Einstiegsmarke für Yohji Yamamoto pour Homme positioniert.



Yohji Yamamoto + NOIR - drückt Yohji Yamamotos Weltanschauung durch Freizeitkleidung aus. Rund um das Thema "Schwarz" widmet es dem Volumen und der Ausgewogenheit des Stoffes große Aufmerksamkeit und vermittelt den trendlosen, klassischen, eleganten und raffinierten Wert von Yohji Yamamoto. Demnächst als reine Web-Produkte verfügbar.



discord Yohji Yamamoto - vorgestellt im Jahr 2014, schafft es ein neues Wertgefühl durch die von Yohji Yamamoto geschaffenen Luxus-Accessoires. Das Wort "discord" (Zwiespalt) steht dabei für die Ästhetik der Unvollständigkeit und Asymmetrie und spiegelt die Philosophie des Designers wider.



LIMI feu - betont das Raumgefühl, das Volumen und die Behaglichkeit durch das Entfernen von überschüssigem Material und lässt bewusst Freiraum für die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Die Designerin Limi Yamamoto löst sich von dem standardisierten Trend und setzt ihre Gefühle und Wünsche in die geradlinige und klare Silhouette um und kombiniert sie mit der ursprünglichen, voluminösen Hülle, die den Körper umgibt.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/732028/Youji_Yamamoto_Inc.jpg