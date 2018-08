Die Hypothekenzinsen werden perspektivisch wieder steigen. Bausparverträge schützen davor, argumentieren die Bausparkassen und feiern ein Comeback. Aber so eindeutig ist das nicht. Für wen Bausparen geeignet ist.

Schon seit Jahren raten viele Finanzexperten und Verbraucherschützer vom klassischen Bausparvertrag ab: Ein Darlehen für Hausbau, Immobilienkauf oder Sanierung war in den meisten Fällen genauso gut oder günstiger bei den Banken zu bekommen. Zudem gab es während der Ansparphase häufig nur Zinssätzen von 0,1 Prozent - das wog nicht einmal die relativ hohen Abschlusskosten für Bausparverträge auf. Kurz: Bausparen war ein schlechtes Geschäft.

Doch allmählich ändert sich das Bild: Bausparkassen wie die LBS oder Schwäbisch Hall verzeichnen seit Monaten ein deutlich wachsendes Neugeschäft mit ihren Bausparangeboten, die Bausparsummen steigen. Auch der Finanzdienstleister Dr. Klein, einer der bundesweit größten Vermittler von Baufinanzierungen, beobachtet seit Jahresbeginn ein leichtes Wachstum bei den Bausparverträgen.

Den Grund für dieses Comeback sieht Bernd Schatz, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein, in der Aussicht, dass in den kommenden Jahren die Zinsen für Immobilienkredite wieder steigen werden. Denn irgendwann wird die Europäische Zentralbank den Leitzins wieder anheben. "Ein Bausparvertrag ist im Grunde genommen eine Versicherung gegen steigende Zinsen", erklärt Schatz. "Der zu Beginn vereinbarte Zinssatz wird über die gesamte Vertragslaufzeit festgeschrieben." Für den Hauskäufer bedeutet das Planungssicherheit bis zur letzten Kreditrate.

Inzwischen sind Bausparverträge auch nicht mehr teurer als marktübliche Bankkredite. Max Herbst, Chef der FMH-Finanzberatung, bestätigt, dass Bausparmodelle aktuell im Vergleich mit klassischen Immobilienkrediten oft gut abschneiden. "Zwar bringt das Ansparen eines Bausparvertrags praktisch keine Zinsgewinne, aber dafür sind die Bankdarlehen in der Ansparphase so günstig, dass sie im Vergleich mit Annuitätendarlehen der Banken und Baufinanzierer mit niedrigeren Gesamtkosten punkten", erklärt Herbst.

Niedrige Kosten in der Rückzahlphase

Generell sind bei Bausparverträgen die Guthabenzinsen nach wie vor sehr niedrig und die Abschlusskosten mit bis zu 1,6 Prozent der Bausparsumme hoch. Dafür fallen jedoch die Zinsen in der Rückzahlphase oftmals niedriger aus als bei den Banken. So kosten beispielsweise Bankdarlehen zur Immobilienfinanzierung mit 20 Jahren Laufzeit bis zur kompletten Rückzahlung derzeit etwa 2,0 Prozent Zinsen. Bei Bausparverträgen kann der Zins für die Tilgungsphase mit weniger als 1,2 Prozent deutlich niedriger ausfallen. Wer eine Immobilie mit einem Bausparvertrag finanziert, kann so insbesondere bei langen Kreditlaufzeiten die höheren Anfangskosten überkompensieren. Zudem weiß er ganz genau, wie hoch seine monatlichen Spareinzahlungen und sein späteren Tilgungsraten sind.

Vergleich mit Volltilger-Darlehen bringt Klarheit

Ob ein Bausparvertrag aber tatsächlich günstiger ist als ein marktübliches Annuitätendarlehen, lässt sich nur mit konkreten Angeboten berechnen. Dafür lohnt sich zunächst ein Blick auf die gängigen Annuitätendarlehen: ...

