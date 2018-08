Der amerikanische Finanzkonzern NASB Financial Inc. (ISIN: US6289681099, OTCMKTS: NASB) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,50 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 21. September 2018 (Record date: 7. September 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,00 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 41,75 US-Dollar (Stand: 21. August 2018) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,79 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...