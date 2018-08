Der S&P 500 klettert auf ein Rekordhoch, doch der Dax startet mit leichten Verlusten in den Tag. Die Anleger warten auf Gespräche zwischen den USA und China.

Die Hoffnung auf die in dieser Woche stattfindenden Gespräche zwischen den USA und China im Handelskonflikt hat den Dax auch am Dienstag wieder angeschoben. Der deutsche Leitindex schloss mit 0,43 Prozent im Plus auf 12.384 Punkten.

Am Mittwoch dürfte der Dax mit leichten Verlusten starten. Im vorbörslichen Handel gab er leicht nach und notiert beim Online-Broker IG Markets bei 12.364 Punkten - ein Minus von 20 Punkten gegenüber dem Vortagesschluss.

1 - Vorgabe aus den USA

An der Wall Street herrschte am Dienstag positive Stimmung unter den Anlegern, vor allem angesichts des starken Wachstums der US-Wirtschaft und der insgesamt guten Berichtssaison der Unternehmen zum zweiten Quartal.

Der für professionelle Investoren wohl wichtigste US-Index - der marktbreite S&P 500 - kletterte auf ein Rekordhoch von 2873 Punkten. Am Ende stand noch ein Plus von 0,21 Prozent auf 2862 Punkte zu Buche. Seit dem Zwischentief im Februar hat er damit 13 Prozent gewonnen. Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag um 0,25 Prozent auf 25.822 Punkte, der Index der Technologiebörse Nasdaq 100 gewann 0,35 Prozent auf 7397 Punkte.

Zudem zeigten sich Börsianer vorsichtig optimistisch, dass sich Lösungen für die internationalen Handelsstreitigkeiten finden lassen. Im Zollstreit zwischen den USA und China stehen an diesem Mittwoch neue Gespräche von Delegationen beider Seiten an.

Zu den Gewinnern an der Wall Street zählten am Dienstag vor allem Bankentitel. Aktien von JP Morgan ...

