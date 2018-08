Feintool International Holding AG / Resultat erstes Semester Geschäftsjahr 2018: Feintool Umsatz und EBIT wachsen zweistellig . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Das Technologieunternehmen steigert den Umsatz im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 13.6 Prozent auf CHF 337.3 Mio., in Lokalwährung beträgt das organische Wachstum 7.3%. Das operative Ergebnis (EBIT) wächst in der gleichen Periode um 14.4% auf CHF 25.7 Mio. Auch für das Gesamtjahr erwartet Feintool eine positive Geschäftsentwicklung. Für Feintool hat sich die langfristige Strategie mit Konzentration auf Feinschneiden und Umformen in Verbindung mit konsequenter Internationalisierung und technischer Innovation erneut bewährt. Neu investiert Feintool zusätzlich in den Wachstumsmarkt der Elektrifizierung und erweitert die strategischen Geschäftsfelder in den Markt der Elektromotorkomponenten. Dynamisches Marktumfeld

Das Wachstum der weltweiten Automobilindustrie hielt 2018 an. Schätzungen1 zufolge wuchs die weltweite Pkw-Produktion um 2.5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Feintool hat von dieser positiven Branchenkonjunktur profitiert und wuchs - trotz anspruchsvollen Rahmenbedingungen - in allen relevanten Regionen durch den Gewinn von Marktanteilen schneller als der Markt. Positive Geschäftsentwicklung

Die Feintool-Gruppe erwirtschaftete in der Berichtsperiode einen Umsatz von CHF 337.3 Mio., einem Zuwachs von 13.6 % entsprechend. Währungs- und akquisitionsbereinigt verzeichnet das Unternehmen ein Wachstum von 7.3%. Das EBITDA stieg im ersten halben Jahr um CHF 5.4 Mio. auf 45.4 Mio. und das operative Ergebnis (EBIT) um 14.4% - bzw. um 10.9% in lokaler Währung - auf CHF 25.7 Mio. Dies entspricht einer unveränderten EBIT-Marge von 7.6%. Das Konzernergebnis belief sich in der Berichtsperiode auf CHF 16.9 Mio. (Vorjahr CHF 14.0 Mio.) und nahm somit währungsbereinigt um 19.8% zu. 1 LMC Automotive. Wachstumstreiber Teileproduktion Europa und vermehrt China

Von den Unternehmensbereichen steuerte das Segment System Parts, in dem Feintool weltweit mit der Serienherstellung präziser Feinschneid- und Umformkomponenten aktiv ist, den grössten Umsatzanteil bei. Das Segment wuchs im ersten halben Jahr in Lokalwährung um 7.3% auf CHF 295.2 Mio. und erwirtschaftete damit 87.3 des Gruppenumsatzes. Erneut sind sämtliche Regionen gewachsen. Europa (+6.6% in lokaler Währung) ist von gesteigerten Absatzmengen neuer Produkte getrieben. Asien (+27.1% in lokaler Währung) profitiert einerseits von der im Vorjahr durchgeführten Akquisition und stetig hochlaufender Abrufe unserer Kunden. In Nordamerika konnte Feintool trotz eines stagnierenden Marktes noch immer 2.2% (in lokaler Währung wachsen). Allerdings ist ein Teil dieser Zunahme den höheren Stahlpreisen geschuldet. Der Umsatzanteil Europas betrug im Teilebereich 57.7%. Der USA Anteil belief sich auf 31.1%, derjenige Asiens auf 11.2%. Der Umsatz des Segments Fineblanking Technology, in dem Feintool technologische Gesamtlösungen für das Feinschneiden anbietet, stieg um erfreuliche 43.7% auf CHF 53.3 Mio. Mit einem ausgezeichneten Verkauf von Pressensystemen verzeichnete das Segment im ersten Halbjahr 2018 bei Umsatz und Auftragseingang den höchsten Wert seit acht Jahren. Optimistischer Ausblick

Feintool erwartet für das zweite Halbjahr 2018 eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung, allerdings in einem von politischen Unsicherheiten und von neuen Abgasmessverfahren geprägten Marktumfeld. Insgesamt - unter Einbezug der akquirierten Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH - erwarten wir einen Umsatz von CHF 670 Mio. bis CHF 700 Mio. und eine EBIT-Marge in vergleichbarer Grösse wie im ersten Halbjahr 2018. Die Finanzkennzahlen im Überblick Veränderung in Lokal-währung in %1 Veränderung in %1 01.01. - 30.06.2018 in CHF Mio. 01.01. - 30.06.2017 in CHF Mio. Nettoumsatz 10.3 13.6 337.3 296.8 EBITDA 9.9 13.4 45.4 40.0 Operatives Ergebnis (EBIT) 10.9 14.4 25.7 22.5 Konzernergebnis 19.8 20.3 16.9 14.0 Free Cashflow -25.2 -47.4 Bilanzsumme

(Vergleichsperiode per 31.12.2017) 6.4 635.9 597.4 Eigenkapital

(Vergleichsperiode per 31.12.2017) 5.0 266.9 255.2 Umsatz1 - Segment Fineblanking Technology 43.7 43.7 53.3 37.1 - Segment System Parts 7.3 11.0 295.2 266.0 Total Feintool-Gruppe konsolidiert 10.3 13.6 337.3 296.8 Auftragseingang Investitionsgüter 17.4 17.4 57.9 49.3 Auftragsbestand Investitionsgüter -0.5 0.0 47.2 47.2 Erwartete Abrufe Serienteilefertigung 18.7 24.0 295.9 238.6

Veränderung in Lokal-währung in %1 Veränderung in %1 01.04. - 30.06.2018 in CHF Mio. 01.04. - 30.06.2017 in CHF Mio. Umsatz - Segment Fineblanking Technology 53.7 53.9 30.7 20.0 - Segment System Parts 7.8 12.6 150.3 133.4 Total Feintool-Gruppe konsolidiert 11.8 16.0 176.0 151.8 Auftragseingang Investitionsgüter 27.0 27.4 28.6 22.4 1 im Vergleich zur Vorjahresperiode Alle detaillierten Informationen zum Halbjahresbericht 2018 finden Sie unter http://www.feintool.com/de/unternehmen/investor-relations.html (http://www.feintool.com/de/unternehmen/investor-relations.html) Kurzprofil Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer im Feinschneiden, sowie ein globaler Anbieter feingeschnittener und umgeformter Komponenten höchster Qualität und Wirtschaftlichkeit. Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen des Feinschneidens laufend und entwickelt für die Ideen der Kunden intelligente Lösungen mit zwei Umsetzungsmöglichkeiten: Einerseits die Zulieferung von Feinschneidsystemen und innovativen Werkzeugen und andererseits die komplette Produktion präziser Feinschneid- und Umformkomponenten in hohen Stückzahlen für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Feintool deckt die gesamte Prozesskette ab. Die von Feintool eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends der Automobilindustrie. Feintool ist dabei Projekt- und Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau, Modulvarianten und alternative Antriebskonzepte wie Hybrid und Elektro. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Schweizerischen Lyss ist mit eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, den USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 2600 Mitarbeitende und 70 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen und verschaffen den Feintool-Kunden entscheidende Vorteile. Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz Mediensprecherin Karin Labhart

Telefon +41 32 387 51 57

Mobile +41 79 609 22 02

karin.labhart@feintool.com (mailto:karin.labhart@feintool.com)

