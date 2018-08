Deutsche Industrie REIT-AG schließt drittes Quartal mit starkem Wachstum und sehr gutem Neunmonatsergebnis 2017/2018 ab. DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Deutsche Industrie REIT-AG schließt drittes Quartal mit starkem Wachstum und sehr gutem Neunmonatsergebnis 2017/2018 ab. 22.08.2018 / 07:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Industrie REIT-AG schließt drittes Quartal mit starkem Wachstum und sehr gutem Neunmonatsergebnis 2017/2018 ab. - Mieterlöse auf EUR 6,9 Mio. gesteigert. - FFO von EUR 4,1 Mio. - Bilanziertes Immobilienvermögen von EUR 133 Mio. - Net-LTV bei 59,0% - FFO-Prognose auf EUR 5 bis 6 Mio. für Geschäftsjahr 2017/2018 bestätigt - FFO run rate bei EUR 9 bis 10 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 Rostock, 22. August 2018 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat ihre ersten neun Monate als börsennotierte Gesellschaft sehr erfolgreich abgeschlossen. Immobilienportfolio auf EUR 187 Mio. gewachsen In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 (01.10.2017 - 30.06.20187) ist das Portfolio aufgrund von Ankäufen signifikant gewachsen. Es sind 13 Ankaufsobjekte mit Nutzen- und Lastenwechsel übergegangen. Das zum 30. Juni 2018 bilanzierte Immobilienportfolio umfasst 19 Light Industrial Objekte mit einer annualisierten Gesamtmiete von rund EUR 13,5 Mio. Zudem konnten zehn weitere Immobilien mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 54,2 Mio. EUR angekauft werden. Nach den Eigentumsübergängen dieser Liegenschaften wird das Gesamtportfolio 29 Objekte umfassen, eine annualisierte Miete von rund EUR 18,6 Mio. erzielen und einen Gesamtwert von rund EUR 187 Mio. haben. Damit haben wir in diesem Geschäftsjahr bisher über EUR 95 Mio. investiert, was bereits jetzt am oberen Ender der geplanten Spanne von EUR 75 bis 100 Mio. liegt. Darüber hinaus prüfen wir derzeit weitere Ankaufsobjekte und stehen in aussichtsreichen Verhandlungen, so dass wir von einem zusätzlichen Wachstum ausgehen. Positives Periodenergebnis Die Mieterlöse sind aufgrund des gewachsenen Bestandes auf rund EUR 6,9 Mio. gestiegen (9M 2016/2017: EUR 1,7 Mio.). Das Periodenergebnis beläuft sich auf EUR 8,7 Mio. Der FFO (Funds From Operations) legte auf EUR 4,1 Mio. zu. Der EPRA NAV (Nettovermögenswert), betrug zum 31. März 2018 EUR 3,16. Der Netto-Verschuldungsgrad, Net LTV, lag bei 59,0%. FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2017/2018 bestätigt Aufgrund des guten Neunmonatsergebnisses und der erfolgten Ankäufe, bestätigen wir unsere Prognose und erwarten einen FFO zwischen 5 Mio. EUR und 6 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2017/2018. Die FFO - Run Rate (annualisierter FFO ohne Periodenabgrenzungseffekte) wird zum Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 weiterhin mit EUR 9 Mio. bis EUR 10 Mio. prognostiziert. Veröffentlichungen 9M 2017/2018 Die Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/2018, die Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter: https://www.deutsche-industrie-reit.de/investor-relations/ Über die Deutsche Industrie REIT-AG Die Deutsche Industrie REIT-AG investiert nachhaltig in Light-Industrial Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz. Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragsteuerbefreiung. Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 22.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG Martin-Niemöller-Str. 23 18147 Rostock Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716083 22.08.2018

