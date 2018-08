Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

USA - Außenminister Heiko Maas hat erstmals Details der neuen USA-Strategie der Bundesregierung skizziert. In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt plädiert Maas für eine "balancierte Partnerschaft" zu den Vereinigten Staaten, "in der wir ein Gegengewicht bilden, wo rote Linien überschritten werden". Vor allem der US-Sanktionspolitik, die Berlin als illegal erachtet, will sich Maas entgegenstemmen. Es gehe darum, europäische Unternehmen zu schützen. Konkret bedeutet dies für Maas im Schulterschluss mit Frankreich und anderen EU-Staaten, "von den USA unabhängige Zahlungssysteme einzurichten, einen Europäischen Währungsfonds zu schaffen und ein unabhängiges Swift-System aufzubauen". Auch fordert der SPD-Außenminister eine Digitalsteuer auf US-Internetkonzerne. Gleichzeitig bekennt er sich zu höheren Verteidigungsausgaben. Ziel sei eine Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion. Dass die Bundesregierung überhaupt eine USA-Strategie erarbeitet, ist ein Novum. Die Freundschaft zu Amerika stand bisher außer Frage. (Handelsblatt S. 48)

BUNDESWEHR - Wenn die Bundeswehr heute gegen Hackerangriffe aus dem Ausland vorgeht, sind ihre Waffen handelsübliche Laptops. Bestenfalls sind die Computer mit militärischer Spezialsoftware ausgerüstet - made in USA. Meilenweit entfernt fühlt sich da manch ein Soldat aus dem Kommando Cyber- und Informationsraum von dem Anspruch, den Union und SPD im Koalitionsvertrag verankert haben: Deutschland soll die "technologische Innovationsführerschaft bei Schlüsseltechnologien" behalten - und im Fall von Hightech-Waffen ausbauen. Damit aus dem Anspruch Wirklichkeit wird, will die Bundesregierung eine neue staatliche "Agentur für Innovation in der Cybersicherheit" gründen, gemeinsam getragen vom Verteidigungs- und vom Innenministerium. "Das ist auch dringend notwendig", sagte Cybersicherheitsexperte Sandro Gaycken von der Privaten Hochschule ESMT dem Handelsblatt. Das übliche Beschaffungswesen von Bundeswehr und Sicherheitsbehörden sei im Bereich IT und Innovation viel zu langsam. "Mehr unternehmerische Freiheit, mehr Experimente braucht die Bundeswehr, um technologisch mithalten zu können", so Gaycken. Auch der Industrieverband BDI lobt das Vorgehen. (Handelsblatt S. 12)

SAMI A - Im Fall des rechtswidrig abgeschobenen tunesischen Gefährders Sami A. ist das Auswärtige Amt erneut aktiv geworden. Die Bundesregierung bemüht sich aktuell um eine diplomatische Zusicherung Tunesiens, Sami A. nicht zu foltern, wie die Rheinische Post aus dem Auswärtigen Amt erfuhr. Es hieß, man sei nach den Gerichtsurteilen erneut mit den dortigen Behörden in Kontakt getreten, "um gemeinsam eine möglichst rasche Lösung zu finden". Auf Bitten des NRW-Integrationsministeriums habe man außerdem verschiedene Verbalnoten an die tunesische Regierung übermittelt. (Rheinische Post)

FED - Vor dem traditionsreichen Treffen von Geldpolitikern im US-Ferienort Jackson Hole kritisiert der US-Präsident Donald Trump die Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Das schürt die Sorgen um deren Unabhängigkeit - und drückt den Wechselkurs des Dollars. (Handelsblatt S. 30/FAZ S. 15)

CHEMIEINDUSTRIE - Die Chemieindustrie beklagt, dass der Wettbewerbsvorsprung des Chemie-Forschungsstandorts Deutschland schmilzt. Staaten wie die USA, China und andere asiatische Länder investierten viel Geld in Forschung, gestalteten die Bedingungen für Innovationen günstig und verschafften sich so Wettbewerbsvorteile, sagte Thomas Wessel, Vorsitzender des Ausschusses Forschung, Wissenschaft und Bildung im Verband der Chemischen Industrie (VCI), am Montag. Von der großen Koalition forderte er einen "beherzten Modernisierungskurs". (Börsen-Zeitung S. 7)

AUTOMOBILBRANCHE - Das Absatz- und Umsatzwachstum der deutschen Autoindustrie hat sich im zweiten Quartal verlangsamt, wie EY feststellt. Die Japaner zeigen der deutschen Konkurrenz deshalb die Rücklichter. (Börsen-Zeitung S. 9)

FLÜCHTLINGE - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat davor gewarnt, die Rechtsprechung einer öffentlichen Stimmung zu unterwerfen. In einem Interview sagte sie im Zusammenhang mit dem nach Tunesien abgeschobenen islamischen Gefährder Sami A.: "Das Rechtsempfinden der Bevölkerung darf im Rechtsstaat nicht entscheidend sein, das ist genau der Punkt". (FAZ S. 2)

KRANKENKASSEN - Die Reserven der gesetzlichen Krankenkassen haben erstmals die Marke von 20 Milliarden Euro überschritten. Nach FAZ-Recherchen beliefen sie sich zur Jahresmitte auf 20,2 Milliarden Euro. (FAZ S. 17)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2018 00:44 ET (04:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.