Hannover Rück SE: Führungswechsel bei der Hannover Rück DGAP-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Personalie Hannover Rück SE: Führungswechsel bei der Hannover Rück 22.08.2018 / 07:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation Führungswechsel bei der Hannover Rück * Ulrich Wallin tritt im Mai 2019 in den Ruhestand * Jean-Jacques Henchoz wird Nachfolger Hannover, 22. August 2018: Der Aufsichtsrat der Hannover Rück SE hat Jean-Jacques Henchoz (53) mit Wirkung zum 1. April 2019 zum Vorstandsmitglied bestellt. Er wird mit Ablauf der Hauptversammlung am 8. Mai 2019 die Nachfolge von Ulrich Wallin als Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück SE antreten. Ulrich Wallin tritt gleichzeitig gemäß den Unternehmensstatuten nach einer äußerst erfolgreichen Tätigkeit für die Hannover Rück in den Ruhestand. Herbert K. Haas, Aufsichtsratsvorsitzender der Hannover Rück SE: "Wir sind Ulrich Wallin für seine großartige unternehmerische Leistung zu tiefem Dank verpflichtet. Unter seiner fachkundigen und umsichtigen Führung hat die Hannover Rück ihre Marktposition als ein führender Rückversicherer signifikant ausgebaut sowie ihre Diversifikation und nachhaltige Profitabilität weiterentwickelt. Mit Jean-Jacques Henchoz konnten wir einen sehr erfahrenen Rückversicherungsmanager gewinnen, der die erfolgreiche Entwicklung fortführen wird." Jean-Jacques Henchoz leitete seit 2011 die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) der Swiss Reinsurance Company, Zürich ("Swiss Re") und war in dieser Region verantwortlich sowohl für das Lebens- wie das Nicht-Lebens-Geschäft der Swiss Re. Im Januar 2012 wurde er in dieser Funktion Mitglied des Executive Committee der Swiss Re Gruppe. Zuvor war er bereits seit 1998 in verschiedenen Positionen für die Swiss Re tätig, unter anderem zwischen 2005 und 2010 als CEO der Tochtergesellschaft Swiss Re Canada. Jean-Jacques Henchoz hält einen Bachelor of Arts in Politikwissenschaften sowie einen Master of Business Administration des International Institute for Management Development (IMD), Lausanne. Er ist Schweizer Staatsangehöriger. Ulrich Wallin blickt auf eine 35-jährige äußerst erfolgreiche Karriere bei der Hannover Rück zurück. 2001 wurde er in den Vorstand und 2009 zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Unter seiner Führung wuchs die Hannover Rück bei den gebuchten Bruttoprämien von rund 10,3 Mrd. EUR auf rund 17,8 Mrd. EUR sowie beim Konzernergebnis von rund 700 Mio. EUR auf rund 1 Mrd. EUR. Der Aktienkurs der Hannover Rück hat sich von 27 EUR auf 115 EUR mehr als vervierfacht. Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der viertgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.300 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 140 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter: https://www.hannover-rueck.de/535878 Kontakt Corporate Communications: Karl Steinle Tel. +49 511 5604-1500 karl.steinle@hannover-re.com Media Relations: Oliver Süß Tel. +49 511 5604-1502 oliver.suess@hannover-re.com Investor Relations: Julia Hartmann Tel. +49 511 5604-1529 julia.hartmann@hannover-re.com www.hannover-rueck.de 22.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hannover Rück SE Karl-Wiechert-Allee 50 30625 Hannover Deutschland Telefon: +49-(0)511-5604-1500 Fax: +49-(0)511-5604-1648 Internet: www.hannover-re.com ISIN: DE0008402215 WKN: 840 221 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716253 22.08.2018

