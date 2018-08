Die Deutsche Bank hat das Kursziel für United Internet nach dem jüngsten Kursrückgang von 65 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Management habe in der Vergangenheit stets Wertsteigerungen erzielt, sodass mögliche Investitionen in den 5G-Mobilfunkstandard vorsichtig durchdacht sein dürften, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ag

Datum der Analyse: 22.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005089031

AXC0041 2018-08-22/07:16