Nach seiner kleinen Erholung dürfte der Dax am Mittwoch zunächst wieder etwas fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,2 Prozent tiefer auf 12 370 Punkte, nachdem er sich im bisherigen Wochenverlauf um fast anderthalb Prozent verbessert hatte.

Der für professionelle Investoren wohl wichtigste US-Index S&P 500 war zwar am Vorabend im Zuge des starken Wachstums der US-Wirtschaft auf ein neues Rekordhoch geklettert. Anschließend dämpften jedoch politische Meldungen die Freude der Anleger. So hat der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, mehrere Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung eingeräumt. Seine Aussage vor einem US-Gericht wurde so interpretiert, dass er dies im Auftrag von Trump getan hat.

Unter den Einzelwerten steht Linde im Fokus. Die Fusion mit Praxair kommt wegen der Auflagen von Kartellwächtern zunehmend in Gefahr. Linde erklärte, dass die umsatzbezogene Obergrenze für Veräußerungszusagen wohl überschritten wird. Dem Überschreiten müssen gemäß der Übernahmevereinbarung beide Unternehmen zustimmen./ag/fba

ISIN DE0008469008

AXC0043 2018-08-22/07:18