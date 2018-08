Zürich - Der Nahrungsmittel-Hersteller Orior hat im ersten Semester des laufenden Geschäftsjahres 2018 auf bereinigter Basis mehr umgesetzt und damit auch mehr verdient. Der Umsatz in der Berichtsperiode von Januar bis Juni stieg um 5,6 Prozent auf 273,7 Millionen Franken. Dieser Zuwachs setzt sich zusammen aus einem organischen Wachstum von 2,1 Prozent, einem Akquisitionseffekt von 1,6 Prozent und einem Wechselkurseffekt von 2,0 Prozent.

Die Einführung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 15 (Umsatzerfassung) hatte im Berichtszeitraum eine Reduktion des Nettoerlöses und eine gleichzeitige Reduktion des Waren- und Materialaufwands von 22,8 Millionen Franken zur Folge. Die Anpassung hat aber keine Auswirkungen auf Nettoergebnis oder Cashflow.

Das organische Wachstum basierte auf einer "Vielzahl an Initiativen sowie auf dem kontinuierlichen Fokus auf Innovationen, Marken und Kundenentwicklung", wie die in den Bereichen Frisch-Convenience und Fleischveredelung tätige Gruppe am Mittwoch mitteilte. Das herausfordernde Umfeld in der Schweiz, insbesondere der Detailhandel, stabilisiere sich langsam.

EBITDA leicht tiefer wegen akquisitionsbedingter Kosten

Das Betriebsergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...