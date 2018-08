Wirtschaftskrimi am Bosporus! Währung, Börse und Wirtschaftswachstum sind auf massiver Talfahrt. Erdogan & Co müssen einlenken und ihre Wirtschaftspolitik grundlegend ändern. Die Situation wird täglich bedrohlicher.

Es hat einige Zeit gedauert, aber letztendlich hat die ökonomische Realität der Politik und den Entscheidungen von Präsidenten Erdogan Grenzen aufgezeigt. Auslöser waren am Ende der zunehmende Einfluss der Politik auf die Entscheidungen der türkischen Notenbank und Vetternwirtschaft bei der Regierungsbildung. Das hat das Vertrauen der ausländischen Investoren in den weiteren wirtschaftspolitischen Kurs der Türkei spürbar getrübt und damit letztendlich auch zu der drastischen Abwertung der türkischen Lira geführt. Dabei ist die Türkei sehr auf das Vertrauen der ausländischen Geldgeber angewiesen. Schließlich hat das Land ein hohes Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren.

Viel spricht dafür, dass die Türkei in naher Zukunft Hilfe vom Internationale Währungsfonds (IWF) benötigt, um die eigene Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. Zusätzlich hat diese Krise natürlich auch noch eine politische Dimension. Die Türkei liegt für Europa in einer zentralen Lage und ein mögliches Machtvakuum kann man sich in dieser Region zurzeit nicht leisten. Entsprechend ist es nicht unwahrscheinlich, dass man hier auf eine europäische Lösung hinarbeitet, auch wenn es zuletzt große Differenzen zwischen der Türkei und vielen europäischen Ländern, allen voran Deutschland gegeben hat.

Die Ansteckungsgefahr für andere Schwellenländer ist gering. Die strukturelle Verfassung ist bei den meisten Schwellenländern ausreichend stabil. Daher waren die Reaktionen an den Aktienmärkten wohl etwas überzogen. Jedoch wird die Zahl der bedeutenden Risiken insgesamt ständig größer, was die Attraktivität von Aktien langsam aber beständig untergräbt.

