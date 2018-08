FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

P82 XFRA AU000000PIC0 PERPETUAL EQU. INV.

DCF1 XFRA US2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01

B82 XFRA KYG117671035 BLOCKCHAIN GROUP HD-,20