Es läuft wieder. Das Türkei-Drama spielte in den vergangenen Tagen auch in Zürich keine wesentliche Rolle mehr. Dass die Krise längst nicht ausgestanden ist, wissen zwar alle Marktteilnehmer. Aber es scheint so, als wenn man hier auf eine pragmatische Lösung zwischen den beidenKontrahenten Türkei und USA spekuliert. Dagegen ist der Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wieder in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. In dieserWoche gibt es Handelsgespräche und im Markt hofft man natürlich auf einen tragfähigen Kompromiss. US-Präsident Donald Trump versucht zwar, die Erwartungen zu dämpfen, doch den Märkten scheint dies egal zu sein. Hauptsache keine weitere Eskalation. So hat sich auch der SMI inzwischen wieder über die Marke von 9.000 Punkten vorarbeiten können. Gute Chancen, dass es auf das Zwischenhoch bei 9.200 Zählern geht. Ein gutes Umfeld für Justierungen in den Portfolios.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 34 vom 22.8.2018.



