Maricann Group Inc.: Maricanns deutsche Hanfernte liefert Ergebnisse - CBD-Produktion DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung Maricann Group Inc.: Maricanns deutsche Hanfernte liefert Ergebnisse - CBD-Produktion 22.08.2018 / 07:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Maricanns deutsche Hanfernte liefert Ergebnisse - CBD-Produktion TORONTO, ONTARIO, 22. August 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") gibt dem Markt ein Update hinsichtlich der Hanfbetriebe des Unternehmens in Deutschland. Am 3. August 2018 begann Maricanns europäische nutrazeutische Tochtergesellschaft MariPlant mit der Ernte von ungefähr 165 Hektar (ca. 405 Acre) Hanf. Das Unternehmen pflanzte fünf zugelassene Sorten, die in der Liste der in der Europäischen Union genehmigten Hanfsorten aufgeführt sind. Für die erste Ernte wurden neue geschützte Ernte-und Trocknungssysteme verwendet, die zur Optimierung des Ertrags von industriellen Hanfsorten entworfen wurden. Maricann verwendete deutschen Einfallsreichtum und Technik zur Entwicklung von Erntegeräten, die den oberen Teil der Pflanze vom Stängel zum Zeitpunkt der Ernte im Feld abtrennen. Dies reduziert Arbeitskosten und gewährleistet die Qualität und Unversehrtheit der Pflanze. Die Hanfblüten werden dann direkt in einem für Lebensmitteltransporte geeigneten Lkw zu einem Inline-Trocknungssystem transportiert, das in Deutschland für Maricann entworfen und hergestellt wurde und in der Lage ist, bis zu 50.000kg nasse Hanfblüten pro Tag zu trocknen. Das System trennt dann die Blüten und die Schnittreste, um ein trockenes Hanfmehl herzustellen, das sofort für die Extraktion bereit ist. Maricann führte Kontrolltests an der Hanfernte durch, indem man eine 4 Hektar (9,88 Acre) große Parzelle für die manuelle Ernte auswählte. Die Erträge und Ergebnisse waren dem automatisierten Ernteverfahren ähnlich. Der Ertrag übertrifft bis dato die Erwartungen. Von der 4 Hektar großen Parzelle wurde beinahe 3.000kg getrocknetes Material gesammelt. Der CBD-Gehalt des Endprodukts wird laut Erwartungen zwischen den verschiedenen Hanfarten variieren, was Probennahmen für die Ernte des nächsten Jahres zeigen werden. Am 21. August 2018 begann in Deutschland die Extraktion durch Drittunternehmen. Mariplant setzt die Innovation und den Entwurf technologischer Lösungen für die Cannabisbranche fort, um den Shareholder Value zu verbessern und die Erzeugungskosten zu reduzieren. Maricann setzt sich weiterhin für den Aufbau eines Geschäfts mit Effizienz als Hauptfaktor ein, der auf technologischer Differenzierung und Herstellung nach dem 5S-Prinzip beruht. Dieser Fokus auf Effizienz wird in der hochmodernen Anbaustätte des Unternehmens in Langton, Ontario, herausgestellt, wo technologische Fortschritte mittels der Zusammenarbeit mit Rockwell Automation (siehe Pressemitteilung vom 22. November 2017) erzielt wurden. Über Maricann Group Inc. Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Cannabis für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell Leiter der Investor Relations graham@maricann.com Tel.: 647-643-7665 Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 22.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 716261 22.08.2018

