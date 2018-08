Neu-Delhi (ots/PRNewswire) -



- Dient in beratender Funktion bei Lösungen in Zusammenhang mit KI, Big Data, Cloud und IdD



Comviva (https://www.mahindracomviva.com/), Weltmarktführer bei Mobilitätslösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Ken Corcoran, CEO von Priority Partners, LLC, seinem Beirat beitritt. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, da das Unternehmen nach seinem Vorstoß in eine neue Gattung digitaler Technologien ein starkes Wachstum erwartet.



Corcoran wird Comviva dabei helfen, bei der Applikation von KI, Big Data und Cloud für neue Telekommunikationsanwendungen wie IdD, digitale Services, Smart Citys und vernetztes Leben neue Grenzen zu stecken und gleichzeitig mit Nachdruck wichtige Durchbrüche bei bestehenden Geschäftsfeldern zu verfolgen. In Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam von Comviva wird er strategische Empfehlungen für das bestehende Portfolio des Unternehmens unterbreiten und neue Initiativen erarbeiten. Seine Expertise wird er bei strategischen Partnerschaften und Investitionen einbringen.



Ken Corcoran bringt 35 Jahre Berufserfahrung im Telekommunikationssektor mit. Er besetzte Führungspositionen bei AT&T und America Movil, wo er von 2001 bis 2011 als CTO diente. In seiner Rolle als CTO baute Corcoran das Netz von Telcel Mexico von 10 Millionen auf über 65 Millionen unterstützte Abonnenten aus. Er war maßgeblich an der Expansion des Netzes von Claro Brazil von 2 Millionen auf 60 Millionen Abonnenten beteiligt. Er hatte den Vorsitz bei verschiedenen Branchenkomitees und kann auf Erfolge wie die Ablösung analoger Handynetze durch die digitale Spezifikation IS-54 TDMA und nahtloses Roaming und Anrufzustellung durch den US-Signalübertragungs-Backbone IS-41 (SS7) verweisen.



Manoranjan Mohapatra, CEO von Comviva, sagte: "Ken bringt eine tiefe Fachkenntnis des Telekommunikationssektors und umfassende Erfahrung im Top-Management beim Wachstumsanschub in vielen Ländern mit. Wir freuen uns, dass er sich an diesem wichtigen Scheideweg für uns entschieden hat. Wir wollen aggressiv neue Chancen und Herausforderungen am Markt verfolgen. Ken wird unseren Beirat und das Unternehmen als Ganzes maßgeblich verstärken."



Ken Corcoran sagte: "Ich bin hocherfreut über meine neue Rolle im Comviva-Beirat, um neue Geschäftsimpulse zu setzen. Die Telekommunikationsbranche befindet sich an einem Wendepunkt mit neuen Technologien wie KI, Big Data und Cloud, die bestehende Geschäftsmodelle aufbrechen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und Branchenkenntnis in den Comviva-Beirat einzubringen, um seine technologische Vision mitzugestalten und in neue Märkte vorzustoßen."



