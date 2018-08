Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1575 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch der Franken bewegte sich zum Euro und zum Dollar nur wenig. Das Währungspaar EUR/CHF lag am Morgen bei 1,1394 nach 1,1404 am Vorabend, bei USD/CHF waren es 0,9844 nach 0,9853. Bis zum Dienstagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...