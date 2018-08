Pandora steht für modernes Schmuckdesign. Damit avancierte das Unternehmen im Gegensatz zu den französischen Nobelmarken insbesondere in Asien, aber auch in Europa zum Vorbild für bezahlbaren modischen Schmuck. Doch Modetrends dieser Art haben selten einen langen Atem. Daran scheiterte Pandora mit den letzten Kollektionen. Das Comeback eines solchen Marktlieblings ist stets eine Frage des neuen Designs und des neuen Marketings. Ob so etwas gelingt, ist nie sicher. Doch der Absturz überzieht die negative Einschätzung, weil so gut wie alle Analysten den Daumen gesenkt haben. Das ist füruns der Anstoss zum Gegenteil. Wohl wissend: Eine solche Comeback-Lage lässt sich schwer aus den Zahlen begründen, sondern nur aus dem Erfolg der beiden genannten Kriterien. Eine Anfangsposition riskieren wir aktuell.



