HANNOVER (Dow Jones)--Der Rückversicherer Hannover Rück hat die Chef-Nachfolge geklärt. Zum 1. April 2019 wird Jean-Jacques Henchoz, 53, zum Vorstandsmitglied bestellt. Henchoz soll mit Ablauf der Hauptversammlung am 8. Mai 2019 die Nachfolge von Ulrich Wallin als Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück SE antreten. Wallin tritt gleichzeitig gemäß den Unternehmensstatuten am 8. Mai in den Ruhestand.

Henchoz, der von Swiss Re kommt, wird zum 8. Mai auch Vorstandsmitglied Rückversicherung der Hannover-Rück-Muttergesellschaft Talanx.

Henchoz leitete bei Swiss Re zuletzt die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA), sowohl im Lebens als auch Nicht-Leben-Geschäft. Seit Januar 2012 war er in dieser Funktion Mitglied des Executive Committee der Swiss Re Gruppe.

