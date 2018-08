Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAG

Dienstag bis Freitag: In der Türkei ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des islamischen Opferfestes.

TAGESTHEMA

Linde und Praxair stehen bei ihrem geplanten Zusammenschluss vor weiteren Schwierigkeiten. Linde geht nun davon aus, dass die selbst gesetzte Obergrenze für Veräußerungszusagen bezogen auf den Umsatz überschritten wird. Das habe sich aus weiteren Rückmeldungen von Wettbewerbsbehörden ergeben. Gemäß Fusionsvereinbarung müssen beide Konzerne Veräußerungszusagen oberhalb einer solchen Grenze zustimmen. Beide Unternehmen setzten die "konstruktiven Gespräche" fort, so Linde. Außerdem werde mit den Wettbewerbsbehörden diskutiert, wie diese Anforderungen erfüllt werden können. Linde und Praxair brauchen für ihr Fusionsvorhaben noch grünes Licht von einigen wichtigen Wettbewerbsbehörden, darunter aus den USA, China, Indien, Südkorea und Brasilien. Erst Anfang der Woche hatte die EU-Kommission unter Auflagen zugestimmt. Sollten die Auflagen dazu führen, dass Geschäftsbereiche mit mehr als 3,75 Milliarden Euro Umsatz und 1,1 Milliarden Euro operativem Ergebnis verkauft werden müssen, können beide Seiten den Fusionsvertrag noch platzen lassen.

TAGESTHEMA II

Doppelter Schlag für Donald Trump: Nach Gerichtsverhandlungen vom Dienstag gegen zwei seiner engsten Vertrauten sieht sich der US-Präsident mit Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt, zugleich drohen seinen beiden Vertrauten Haftstrafen. In New York hat sich der langjährige Trump-Anwalt Michael Cohen wegen Gesetzesverstößen in acht Anklagepunkten schuldig bekannt, in Virginia wurde Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort wegen Betrugs in acht Anklagepunkten schuldig gesprochen. Cohen räumte seine Schuld unter anderem in fünf Anklagepunkten wegen Steuerbetrugs und in zwei wegen Verletzung der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung ein. In einer spektakulären Wende deutete Cohen dabei an, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Trump als Mitverschwörer fungierte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1H

08:15 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H

(12:00 Telefonkonferenz)

08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1H

09:30 DE/Kabinett, Sitzung

11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31. Juli/1. August

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 3 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von max. 3 Mrd CZK Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von max. 7 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.854,50 -0,25 Nikkei-225 22.347,04 0,57 Schanghai-Comp. 2.716,97 -0,62 DAX 12.384,49 0,43 DAX-Future 12.378,00 0,51 XDAX 12.385,08 0,52 MDAX 26.633,62 0,49 TecDAX 2.926,51 0,32 EuroStoxx50 3.411,66 0,53 Stoxx50 3.081,17 0,14 Dow-Jones 25.822,29 0,25 S&P-500-Index 2.862,96 0,21 Nasdaq-Comp. 7.859,17 0,49 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,30% -37

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,33 0,33 -0,10 USA 2 Jahre 2,59 2,60 0,70 USA 10 Jahre 2,82 2,83 0,41 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,08 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Hatten zuletzt Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China die europäischen Aktienmärkte auf Erholungskurs getrieben, drückt nun der mögliche Beginn einer politischen Krise um den US-Präsidenten auf die Stimmung. Nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner engsten Vertrauten sieht sich der US-Präsident mit Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt, zugleich drohen den Vertrauten Haftstrafen. "Den Aufschwung der Wall Street könnte das bremsen", sagt ein Händler. Im Blick steht am Mittwochabend das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Zuvor bereits kommen am Nachmittag die Verkäufe gebrauchter Immobilien in den USA. Außerdem beginnen die Handelsgespräche zwischen den USA und China.

Rückblick: Etwas fester - Die europäischen Börsen knüpften an die Gewinne vom Vortag an, echte fundamentale Treiber gab es aber nicht. Immerhin gab es keine neuen negativen Nachrichten aus der Türkei. Für etwas Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit USA/China sorgte erneut die am Mittwoch anstehende Wiederaufnahme bilateraler Gespräche. Unter den Einzelwerten verloren BHP Billiton nach dem Zahlenausweis 2,1 Prozent. Zwar lagen die Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen. Die Analysten von Jefferies sprachen aber von verhaltenen Aussichten auf das neue Geschäftsjahr. Rohstoffsektor-Subindex gab um 0,2 Prozent nach. Fluggesellschaften profitierten dagegen von einem positiven Analystenkommentar über die US-Wettbewerber. Lufthansa gewannen knapp 1 Prozent, IAG 0,2 Prozent und Air France 2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Bayer erholten sich um weitere 1,7 Prozent. Nach Credit Suisse am Montag hatte auch Berenberg die jüngst wegen der Monsanto-Probleme gebeutelte Aktie zum Kauf empfohlen. Tagesgewinner im DAX waren Commerzbank mit Aufschlägen von 2,5 Prozent. Hier war im Handel, ähnlich wie beim Kursplus der Deutschen Bank von 1,6 Prozent, von einer technischen Gegenbewegung die Rede. In der vierten deutschen Reihe legte der Kurs des Batterietechnikherstellers Voltabox nach Geschäftszahlen um 7,7 Prozent zu. "Das Wachstum bleibt aber sehr hoch", sagte ein Marktteilnehmer. Medigene legten um 10,5 Prozent zu nach der Mitteilung über eine neue Kooperation. Nachdem die Aktie erst unlängst ein neues Rekordtief bei 2,38 Euro markiert hatte, ging es für Tele Columbus um 16,8 Prozent auf 2,89 Euro nach oben. Trotz der Erholung bleibt das Papier hochvolatil und die Anleger vorsichtig. Tele Columbus hatte jüngst die Geschäftszahlenvorlage verschoben.

XETRA-NACHBÖRSE

Va-Q-Tec wurden 2,5 Prozent schwächer gestellt, nachdem das Unternehmen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 gesenkt hatte. Petro Welt Technologies (vormals C.A.T. oil) wurden 13 Prozent tiefer getaxt. Das Unternehmen hatte einen Umsatzeinbruch verkündet.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Stützend wirkte weiter die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Vertreter beider Seiten wollen ab Mittwoch wieder verhandeln. Hilfreich könnte dabei sein, dass China den Renminbi einem hochrangigen chinesischen Zentralbanker zufolge nicht als Waffe im Handelsstreit einsetzen will. Der S&P-500 markierte im Verlauf ein Rekordhoch. Auf Allzeithochs kletterten zudem der Dow Jones Transportation sowie der Kleinwerteindex Russell-2000. Die Titel von Online-Brokern reagierten mit Kursverlusten auf einen Bericht, laut dem JPM ein ähnliches Angebot plant, das gebührenfreie Orders einschließen soll. TD Ameritrade büßten 7,1 Prozent ein und Charles Schwab 2,5 Prozent. JP Morgan stiegen um 0,6 Prozent. Bei Coty bemängelten Analysten den Ausblick. Die Aktie stürzte um 7,1 Prozent ab. Kohl's hatte in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet und erhöhte die Jahresprognose. Der Kurs gewann 1,7 Prozent. Toll Brothers schossen nach übertroffenen Erwartungen um 13,8 Prozent nach oben. Medtronic gewannen 5,7 Prozent - ebenfalls nach guten Geschäftszahlen.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zog um 3 Basispunkte auf 2,84 Prozent an. Die Anleger hätten ungeachtet und teils auch gerade wegen der Kritik von Donald Trump am Zinserhöhungskurs der US-Notenbank weiter auf Zinserhöhungen gesetzt, hieß es - auch mit Blick auf das am Mittwoch anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1573 +0,0% 1,1572 1,1514 EUR/JPY 127,82 +0,3% 127,48 127,23 EUR/CHF 1,1393 -0,0% 1,1396 1,1382 EUR/GBR 0,8965 -0,0% 0,8969 0,8954 USD/JPY 110,44 +0,3% 110,17 110,48 GBP/USD 1,2910 +0,0% 1,2904 1,2859 Bitcoin BTC/USD 6.728,39 +3,6% 6.495,76 6.449,77

